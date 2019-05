Isabel Pantoja y Colate, del amor al odio en 'Supervivientes': "Se está viendo al de verdad, el que me grita" Ecoteuve.es 27/05/2019 - 11:41 0 Comentarios

La relación entre la tonadillera y el empresario ha llegado a su fin en el reality

La relación entre Colate e Isabel Pantoja en Supervivientes está completamente rota. Ya es historia del reality de Telecinco.

Mucho se habló de una posible historia de amor entre la tonadillera y el empresario después de los primeros días de convivencia en Honduras. Colate era el único apoyo de 'Maribel' e, incluso, ésta lo eligió para compartir colchón bajo las estrellas del Caribe.

Pero han pasado las semanas y ahora el hermano de Samantha ha encontrado en Mónica Hoyos mejor pareja de baile. A todo esto se une la nominación de Colate a Pantoja. "¡Qué falserío! ¡Qué traición! Yo no conozco a esa persona. Prefiero que diga nomina porque le da la gana, no lo que ha dicho. Hemos pasado de la noche de la mañana de blanco a negro", decía a Chelo.

Ahora mismo, Colate es el líder del grupo y, por ello, es quien decide el reparto de tareas y la distribución de la comida. "Se cree que es el dueño de la isla y el dueño de todo lo que hay en el cajón. Esto no es un cuartel. Si tengo hambre, yo abro una lata y me como mi ración. Se ponga, como se ponga", critica ella.

Pantoja y Chelo cargan contra Colate en 'Supervivientes'

Con todo esto sobre la mesa, los reproches durante el debate de Supervivientes no tardaron en producirse. La primera en hacerlo fue Chelo: "Yo esperaba que en este grupo, que todos somos mayores, las cosas fueran mejor. De alguna manera veo que son cuatro y nosotras dos. Me siento desplazada, incomunicada y me da pena. La supervivencia me está resultando más fácil que la convivencia".

A continuación, Pantoja apuntó directamente a Colate: "Desde que me salvé, aquí ya cambió la cosa. He vuelto a salir nominada, lo esperaba y no pasa nada. Lo que no me gusta son las formas. No ha sido un día cuando Colate tuvo nervios. Este señor a mí me gritó porque estaba partiendo un coco. Se está viendo el Colate de verdad, el que me grita a mí y a Chelo pero a nadie más. Él es Moisés y los otros tres quienes le siguen".