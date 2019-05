Carlos Lozano, Dakota y Violeta se lían a insultos en la bronca más desagradable de 'Supervivientes' Ecoteuve.es 27/05/2019 - 11:15 0 Comentarios

Los concursantes protagonizan una fuerte discusión en el reality de Telecinco

Supervivientes 2019 ha vivido en los últimos días la bronca más desagradable de lo que llevamos de edición.

Todo se desencadenó por la nueva condición de Carlos Lozano de 'pirata abandonado' tras vencer a Jonathan en la lucha por la eliminación. El presentador vivía junto al grupo de los 'abandonados', al que podía robar cuando y cuanto quisiera. Esto provocó un gran enfado por parte del equipo afectado, especialmente de Violeta, que no entendía la mecánica de este polémico juego.

"Cuando lea el pergamino, no quiero oír nada más", empezó advirtiendo Carlos antes de leer las normas del reality que le daban la razón en lo de que "podía robar lo que le daba la gana". "Se ha quedado con el culo al aire y eso la molesta", afirmó Lozano sobre Mangriñán, que no paraba de decirle que se fuera "a su puta casa". "Te voy a callar con la razón", insistía el presentador.

"A mí no me calla ni dios", respondió la valenciana, que llamaba "pedante", "cansino" y "pesado" a su compañero. Este le respondía con otras perlas como "ignorante", "niña tonta" o "señora poseída por el demonio". "Os voy a quitar lo que me dé la gana. De niñas pedantes sin razón, estoy hasta las narices", siguió diciendo exaltado Carlos Lozano, que llamó "bipolar" a Violeta. "Le quiero tirar algo a la puta cabeza", replicó Mangriñán al oír los ataques del madrileño.