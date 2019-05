Carmen Borrego responde al durísimo ataque de Jorge Javier: "Me hizo llorar" Ecoteuve.es 27/05/2019 - 11:09 0 Comentarios

La hija de María Teresa Campos planta cara al presentador de Telecinco

Carmen Borrego debutó este domingo como colaboradora en Viva la vida y respondió a las duras declaraciones de Jorge Javier.

Horas antes del adiós definitivo de Terelu en el Deluxe, Borrego aseguraba en el programa de Emma García que había vivido "miedo" y en el "terror" con sus excompañeros de Sálvame.

Jorge no dudó en hacerse eco de sus declaraciones respondiendo muy duramente, además de culparla directamente de la salida de Terelu: "Son propias de una señora desquiciada e injusta. Es para levantarse y darle de hostias en el cielo del paladar. No mide lo que dice".

Carmen Borrego planta cara a Jorge Javier

Ya el domingo, la hija mayor de María Teresa quiso contestar en Viva la vida las palabras de Jorge Javier. "Se me saltaron las lágrimas, no me lo esperaba de él, se le ha ido un pelín la mano", dijo. "Anoche me llevé un palo muy grande. No sé en qué punto he defraudado a Jorge. Me gustaría sentarme a hablar con él. Al escucharlo me hizo llorar".

A continuación, el tono de Carmen cambió: "Lo del cielo de la boca me parece desafortunado. Pero cuando dicen que te estás equivocando y te lo dice un amigo te hace reflexionar. A lo mejor tenía que haber hablado antes. Me ha hecho pensar y me ha hecho plantearme cosas".