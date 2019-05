Jorge Javier Vázquez denuncia los insultos que recibe a través de las redes sociales Ecoteuve.es 13:23 - 26/05/2019 0 Comentarios

El presentador ha publicado en su perfil de Instagram los insultos que recibe a diario

Jorge Javier Vázquez ha publicado un su perfil de Instagram los insultos que recibió a raíz del encontronazo que tuvo con Dakota en Supervivientes.

Después de que Dakota denunciase los privilegios de Isabel Pantoja en Supervivientes Jorge Javier discutió con ella y a raíz de ello le han llovido multitud de críticas. En la gala del jueves el presentador pidió perdón a la concursante.

Lea también: Dakota, destrozada tras el desafortunado comentario de Jorge Javier Vázquez y su padre sale en su defensa: No es nada justo

"Al acabar intenté poner una nota de humor y no salió como yo esperaba. Creo que no era ni el momento ni el tono adecuado y quiero pedirte disculpas si en algún momento te hizo daño y te hirió la frase que yo pronuncié", dijo Jorge Javier a Dakota. Y añadió que no quería que el encontronazo cambiase la relación entre ambos.

Pese a pedir perdón el presentador de Telecinco ha recibido críticas e insultos que los ha hecho públicos en su Instagram. Una usuaria ha arremetido duramente contra él con insultos e improperios. Sin embargo, Jorge Javier ha tirado de ironía calificando estos mensajes de "preciosos".