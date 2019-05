Terelu Campos cuenta en 'Sábado Deluxe' los motivos reales de su marcha de 'Salvame' Ecoteuve.es 11:38 - 26/05/2019 0 Comentarios

La excolaboradora deja 'Sálvame', pero seguirá estando presente en la televisión

Terelu Campos estuvo en Sábado Deluxe para explicar los motivos de su marcha de Sálvame. La excolaboradora del programa de Telecinco contó las verdaderas razones de su adiós.

Terelu reconoció que sufrió "fobia" a la hora de ir al trabajo y alegó que estaba "cansada" porque ella también tiene sus problemas. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez expresó que la salida de su compañera se debía a un "estado depresivo que lleva arrastrando desde hace tiempo".

Lea también: Kiko Hernández dice que Terelu tiene celos: Le molesta que yo presente Sálvame

Campos confesó que lo pasó mal durante los últimos siete meses de su vida: "He sufrido mucho, estos últimos meses han contribuido mucho en que yo no pueda seguir". Y añadió que: "En mi mano está el poder quitarme un sufrimiento y un mal rato. Creo que me lo merezco", agregó Terelu.

Jorge Javier Vázquez cree que su compañera no se despedirá para siempre del programa: "Yo creo que vas a volver", expresó. Pero Terelu parece que lo tuvo claro en la noche del sábado porque "lo único que es irreversible en esta vida es la muerte" dijo al presentador.

Entre confesión y confesión, Terelu Campos contó que tenía miedo al futuro pero a la vez siente "ilusión y esperanza". Pese a estar "económicamente fatal" la excolaboradora tiene "muchas ganas" de empezar otra nueva etapa.