Un comensal de 'First Dates' compara el amor con la gripe: "Solo el tiempo la cura" Ecoteuve.es 15:16 - 25/05/2019 0 Comentarios

Patricio Daniel explicó a Diana cómo es el proceso de enamoramiento el cual afecta a la "capacidad coginitiva"

El dating show de Cuatro emitió una noche más las citas de sus comensales. Uno de ellos comparó el amor con la gripe.

Patricio Daniel se definió como un hombre enamoradizo y como tal le explicó a Diana lo que siente cada vez que se enamora de alguien. "¿Te has enamorado alguna vez?", preguntó curiosa la joven. "Un montón", replicó Patricio

La comensal, sorprendida a este hecho volvió a preguntarle si era enamoradizo y este asintió. Diana era "todo lo contrario" a Patricio: "Me cuesta un montón enamorarme. Solo me he enamorado un vez, pero fue la única vez", relató.

Para Patricio es "bastante fácil" y es una "putada" porque: "El enamoramiento es como una gripe. Tienes que esperar a que pase nada lo va a curar más que el tiempo. A parte, pierdes la razón cuando te gusta alguien y haces cosas que normalmente no harías", explicó el joven.

En su ardua explicación sobre lo que supone enamorarse Patricio añadió que: "Está comprobado que cuando uno se enamora baja tu capacidad cognitiva, tu percepción del mundo cambia... te vuelves gilipollas", aseguró Daniel.