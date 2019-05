Mercedes Milá explica el enigmático mensaje que le envió Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes' Ecoteuve.es 12:18 - 25/05/2019 0 Comentarios

La periodista quiso aclarar el saludo del presentador de 'Supervivientes'

Mercedes Milá se pronunció acerca del enigmático mensaje que le envió Jorge Javier Vázquez en una gala de Supervivientes.

El presentador del reality mandó un mensaje a la periodista en plena gala de Supervivientes. "Antes de continuar, te mando un beso inmenso, Mercedes Milá", dijo Jorge Javier. Un mensaje que desconcertó a la audiencia dejándolo patente en las redes sociales.

Lea también: El reproche de Jorge Javier Vázquez a Isabel Pantoja: No es la esencia de Supervivientes. No participa en las pruebas

Por este motivo la presentadora salió a explicar el porqué de esta declaración. "Estoy aquí para deciros que no me pasa absolutamente nada, que algunos os habéis preocupado por el saludo que ayer en Supervivientes, Jorge Javier Vázquez me dedicó, cariñoso, y pensáis que vuelvo a estar mal o yo qué sé", comenzó explicando Mercedes Milá en una historia publicada en su cuenta personal de Instagram.

"A todos los concursantes de Gran Hermano que me han escrito y los amigos que lo han hecho, ya les he dicho que estoy perfectamente, que no hay de qué preocuparse y que Jorge y yo nos mandamos mensajes de esas características", relató la periodista.

Milá aclaró que se manda "muchas veces mensajes" con Jorge Javier y que en la gala no "hizo más que eso": "Grandes mensajes de amor muy cortitos, pero suficientes para mantener, en los momentos en los que yo sé que se puede mirar el teléfono, esa conexión entre nosotros", escribió la periodista.

Y no dudó en lanzar un piropo a la cadena y a Jorge Javier: "Me gusta mucho cómo están enfocándolo en la cadena y me gusta muchísimo la presentación de Jordi, de Carlos Sobera y de Jorge Javier", dijo en sus últimas palabras de la publicación.