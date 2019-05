Mayka Navarro, pide la colaboración ciudadana tras ser víctima de un robo en plena calle Ecoteuve.es 24/05/2019 - 19:08 0 Comentarios

La popular reportera de Ana Rosa Quintana denuncia el hurto de su moto

Mayka Navarro, una de las reporteras más populares de Ana Rosa, ha pedido la colaboración ciudadana después de sufrir un robo.

La reportera catalana, que se hizo famosa gracias a su naturalidad a la hora de informar, ha sido víctima del robo de su moto a plena luz del día y en la calle.

La periodista alertaba de lo sucedido publicando una imagen del vehículo en cuestión y detallando todo tipo de detalles: "Me podéis echar una mano... Me han robado la moto en Santa Coloma de Gramenet. Ya no lleva manta de invierno. Piaggio MP0327JPN".

Claro que las respuestas no se han hecho esperar por parte de los usuarios de Twitter y muchos han bromeado sobre el asunto: "Que te la busque Puigdemont".