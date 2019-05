Miki Núñez, sobre su 'chasco' en Eurovisión: "El jurado y el público viven en mundos paralelos" EFE 24/05/2019 - 18:47 0 Comentarios

El cantante no comprende la discrepancia entre el voto profesional y el televoto

Miki Núñez parece repuesto de los efectos que el "huracán Eurovisión" suele tener con la delegación española y, sin tiempo para lamentaciones, prepara ya su primer disco que seguirá la estela festiva y alegre de La Venda, que dice, es solo el inicio de su carrera.

Su nueva música nace de las raíces que lo llevaron a los escenarios: bandas de rumba catalana y fiesta mayor, el registro en el que dice sentirse más cómodo. "El videoclip del single lo grabo en los próximos días. El single saldrá dentro de un mes, un poco menos seguro", avanza.

Para el disco, ha trabajado con el compositor Nil Moliner, la banda Oques Grasses y Adrià Sales, de La Pegatina, que compuso La Venda, la canción con la que fue a Eurovisión y quedó en el puesto número 22. Después de unos ajustes de última hora en el resultado final, Miki se va con tan sólo 1 punto del jurado.

"Vivimos en dos mundos paralelos, si no no se entiende. Que el jurado nos dé sólo un punto y que luego quedamos en el puesto número 14 del voto del público y que todo el mundo me dijera que iba a estar muy arriba. Si tan bien estaba y tanto gustaba la canción, ¿qué ha pasado?", reflexiona.

Salido de la última hornada de Operación Triunfo, Miki despuntó por su carisma y rápidamente se ganó al público logrando un sexto puesto. Eurovisión no se le ha subido a la cabeza, y en un voto de humildad, confiesa que le genera el mismo respeto los 200 millones de espectadores del festival que las 100 personas que llenen una sala de conciertos para verlo.