Aitana desvela su canción con Lola Índigo en su disco 'Spoiler': 'Me quedo'

Será en el próximo álbum de la catalana, que verá la luz el 7 de junio

Aitana y Lola Índigo colaborarán en la segunda parte del disco de la catalana en un tema llamado Me quedo.

La bomba la soltaba Aitana cuando anunció el 'setlist' de la segunda parte de su primer disco. Spoiler, el sucesor de Tráiler, verá la luz el próximo 7 de junio e incluirá 9 canciones nuevas, más las de su EP anterior.

La cantante de Teléfono está 'de moda' y los hechos lo avalan. Además de la publicación de Spoiler, pondrá voz a Un mundo ideal en el estreno de la nueva versión de Aladdin. Lo hará junto a Zayn Malik, ex One Direction.

Aitana, Lola Índigo y su colaboración

Son dos de las cantantes que más suenan en la radiofórmula y tenían que aprovecharlo: Aitana y Lola Índigo colaborarán en Spoiler, en el tema Me quedo.

Al anunciar la noticia, ambas artistas de OT 2017 han compartido mensajes de cariño en las redes sociales. Mientras Aitana escribió "Dios mío, Lola Índigo, no sabes las ganas que tengo de que salga Me quedo", la granadina publicaba en la misma foto el siguiente comentario: "Me quedo contigo. Te quiero, baby. Aitana Índigo".