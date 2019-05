Aurah Ruiz ('GH VIP 6') y su drama al contar que se "destrozó" la cara: "Casi me da un infarto" Ecoteuve.es 24/05/2019 - 18:39 0 Comentarios

La canaria comparte con sus seguidores de Mtmad el estropicio que se hizo en el labio

Aurah Ruiz ha sabido ganarse su hueco en el universo de Telecinco después de su paso por GH VIP 6, donde protagonizó una bonita historia de amor con Suso que acabó como el rosario de la aurora.

La canaria tiene un canal en Mtmad, la plataforma de vídeos para los más jóvenes, en el que cuenta todo tipo de cosas sobre su vida privada: habla de su hijo y de su enfermedad, de la relación que tiene con su ex Jesé y, también, de sus retoques estéticos.

Aurah ha compartido con sus seguidores el auténtico drama que vivió después de retocarse la cara, dado que al día siguiente el resultado no era el que esperaba al ver cómo el labio superior estaba muy hinchado: "Me acabo de hacer infiltraciones. Cuando me desperté al día siguiente casi me da un infarto".

"Estuve llorando todo el día. Hasta me tuve que pinchar un analgésico para que se me bajara la inflamación", relata. "Me volví loca. Eran las tres de la mañana y yo tenía el labio como una salchicha. Llamé a mi madre llorando. No podía cuidar de mi niño. Le dije 'me voy a morir, me acabo de destrozar la cara'. Al día siguiente, mis labios eran dos grandes balones. Lo tenía como una piedra y iba creciendo por segundos. No podía ni abrir la boca".