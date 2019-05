Carmen Porter se hace 'un Alba Flores': "Se me ha ido muchísimo la pinza" Ecoteuve.es 16:27 - 24/05/2019 0 Comentarios

La presentadora de 'Cuarto milenio' sufrió un surrealista olvido y lo contó a sus fans

Carmen Porter ha comentado, entre risas , el sorprendente lapsus que tuvo en una cena de gala de una asociación contra el cáncer.

"¡Esta noche toca fiesta! ¡Ya os contaré!", decía a sus seguidores la copresentadora de Cuatro milenio, que ya se encontraba en el centro de Madrid para asistir a una gala benéfica, vestida para la ocasión.

Lea también: Iker Jiménez: "He sufrido campañas en contra, risitas y miradas por encima del hombro"

Una hora después, subía otra 'story' a Instagram para contar la divertida anécdota que le había ocurrido: "Hola, tribu, ya he vuelto. Ya he estado en la fiesta-no fiesta, marcándome un Alba Flores, quien fue una première creyendo que era otra. ¿Que por qué? Porque hoy no era. Que se me ha ido la pinza y me he equivocado de día".

La explicación de su despiste

Carmen Porter explicó que se dio cuenta del percance en la misma puerta del hotel, cuando miró la invitación: "Era el próximo jueves. ¿Qué os parece? Esta es de las buenas".

Como no podía ser de otra forma, los seguidores del programa de Cuatro no han dudado en hacer bromas sobre la confusión: "Mañana en Cuarto milenio se abordará el caso de la fiesta no fiesta", comentaba un usuario.