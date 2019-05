TVE tendrá que responder por hacer que los concursantes de 'Masterchef' tuvieran que despellejar una liebre Ecoteuve.es 24/05/2019 - 12:58 0 Comentarios

El programa que atiende las quejas de los espectadores atenderá a la polémica

TVE tendrá que responder a las quejas de los espectadores después de que los concursantes de MasterChef tuvieran que despellejar y eviscerar una liebre.

Toñi Prieto, directora de entretenimiento de la cadena pública, hablará en RTVE Responde del programa emitido el 7 de mayo, en el que los aspirantes tuvieron que limpiar liebres para cocinar carne de caza en una prueba por parejas y con relevos.

"Hay que enseñas a la gente que cuando come un plato de caza en su casa, la carne hay que cazarla, hay que eviscerarla, hay que limpiarla... La caza es lo que tiene. La gente come pollo y se piensa que no tiene plumas", dijo Pepe Rodríguez.

RTVE responde atiende cuestiones sobre 'España Directo' y 'La mañana'

RTVE Responde comenzará este mes con una entrevista a Isabel Cacho, directora de Magacines de TVE. Contestará a las quejas que han llegado por el título elegido para el reportaje de Comando actualidad dedicado a menores con altas capacidades. Las madres y padres que han escrito consideran que Pasarse de listo fue muy desacertado.

Además, dará respuesta a las quejas relacionadas con el programa La Mañana, por dos cuestiones: por la visión parcial que, según las asociaciones y personas que han escrito, se dio de los peligros derivados del uso del herbicida glifosato y por las afirmaciones que realizó la doctora invitada para hablar de los efectos secundarios del anticonceptivo Essure.

También, a cuestiones sobre los reportajes de España Directo dedicados a pueblos casi deshabitados. Hay personas que consideran que se dan demasiados datos de casas deshabitadas y de personas de avanzada edad que viven solas, y suponer un riesgo para ellas.

La dirección de Informativos contestará a las quejas por el mal uso de la palabra discapacitados en los Telediarios. También por la inclusión de músicas de fondo en diferentes programas informativos, especialmente durante El Tiempo, porque dificultan la correcta escucha del programa.

La dirección de Culturales responderá a quienes protestan por el mal ejemplo que se dio en el programa Cachitos de Hierro y Cromo al no utilizar el cinturón de seguridad en una secuencia grabada en un coche. Sobre Teledeporte, la queja es por no informar a la audiencia de los nuevos horarios de los programas cuando se modifica la parrilla a última hora.

Por último, se emitirá un reportaje sobre el nuevo programa de La 1 Siete días sin ellas. Un formato que reivindica la figura de la mujer y su importancia en la vida cotidiana de un hogar