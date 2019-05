Miguel Lago también acusa de impago a José Luis Moreno: "Estoy esperando lo que trabajé en 2013" Ecoteuve.es 24/05/2019 - 11:49 0 Comentarios

El colaborador de Risto Mejide arremete contra el productor tras las últimas informaciones

Hace años, Yolanda Ramos reprochó a Moreno en 'Hable con ellas' que le debía 25 pesetas

Miguel Lago, uno de los colaboradores del programa de Risto Mejide en Cuatro, acusó de impago al popular productor José Luis Moreno.

El nombre del empresario se ha puesto en la picota a raíz de las informaciones que apuntan a que habría cobrado casi dos millones de euros de más por los programas Planta 25 y De un tiempo a esta parte, de Canal 9. Además, a Moreno le ha salido otro enemigo: Miguel Lago.

La noticia la comentó Carmen Lomana, que estaba como invitada en Todo es mentira. "Nunca he coincidido con él, pero sí conozco a mucha gente que ha trabajado con él. Tiene muchos enemigos porque, por lo visto, no debe pagar muy bien o tarda mucho en hacerlo", dijo la aristócrata.

Lea también: José Luis Moreno, a Carme Chaparro: "No hagan de esto un Sálvame, no sean miserables"

Aquí fue cuando Mejide se dirigió a su colaborador: "Lago, ¿tú has trabajado con él?". "Yo sí y aquí estamos, esperando a que llegue lo que trabajé en 2013 pero yo no pierdo la esperanza", dijo Miguel Lago. [VÍDEO]

La 'espantada' de José Luis Moreno en 'Hable con ellas'

José Luis Moreno y Yolanda Ramos tuvieron un fuerte encontronazo en Hable con ellas en 2014, cuando la copresentadora afirmó en directo que el empresario le debía "25.000 pesetas de las antiguas" de un trabajo que presuntamente no le llegó a pagar, en una de las galas de Noche de fiesta.

"Me has acusado con frivolidad y me ha parecido patético. No he venido aquí a que me agredan", dijo él para después irse de malas formas del plató: "Esto para mí no es un sitio amable (...) Así que, señores, amigos, no habléis con ellas". La Fábrica de la Tele era la productora de Hable con ellas - el director de ese programa era David Valldeperas-, la misma que el programa de Risto Mejide. [SECUENCIA COMPLETA]

En capítulo de desavenencias de Moreno hay que añadir una con sus sobrinos, Alberto y Laura Caballero, los creadores de La que se avecina.

El propio Alberto confirmó a ECOTEUVE.ES que el verdadero motivo del cierre de ciclo de la comedia se debe a las discrepancias económicas con su tío, propietario de los estudios de grabación de Kulteperalia: "No hemos llegado a un acuerdo con el propietario de los platós. Tenemos diferencias", dijo sin entrar en más detalles.