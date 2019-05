Las exigencias de un comensal de 'First Dates' con las mujeres: "Con curvas, las tetas bien puestas, su culito..." Ecoteuve.es 11:33 - 24/05/2019 0 Comentarios

"Para mí, una mujer es un tesoro y yo soy el pirata que lo cuida", dijo Jaime

First Dates abrió una vez más las puertas de su restaurante para la celebración de nuevas citas a ciegas.

De todas ellas, destacó la de Jaime un joven de 34 años que sorprendió a los espectadores a la hora de explicar sus exigencias con las mujeres. Y para hacérselo más difícil, el programa quiso que fuera un encuentro a ciegas de verdad y vendó tanto sus ojos como los de su acompañante.

Jaime se presentó a First Dates para encontrar el amor y de paso explicar su arcaica visión sobre su relación con las mujeres. "Para mí, una mujer es un tesoro y yo, soy el pirata que lo cuida. Así es como me defino yo. Si no cuidamos de los tesoros: ¿Qué pasa? Que desaparecen o te los roban", explicó el comensal dejando atónito a Carlos Sobera.

"En el amor, ¿cómo eres?", le preguntó el presentador del dating show. Jaime defendió que era un "señor" con las mujeres y además, alardeó de lo bien que trata las féminas: "Con las mujeres me gusta ser un señor, tratarlas bien, escucharlas, respetarlas...". A continuación, Sobera le lanzó otra cuestión sobre cómo le gustan físicamente.

"Me gustan los caballos de carreras, una mujer tipo Angelina Jolie, pero con mucha personalidad. Sus curvas, sus tetas bien puestas, su culito... Una mujer guapa, pero que tenga sentimientos", dijo Jaime.

Beatriz, su cita, cumplía con los rasgos que explicó antes el comensal, pero este decidió no darle una segunda oportunidad por su timidez: "He visto que eres un poco cortadita, que no te ha gustado hablar de sexo en la cena, aparte tienes un hijo, que no es ningún inconveniente, pero lo tienes", expresó Jaime en el tenso final de la velada.