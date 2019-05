Ana Pastor contesta a las preguntas más temidas de Broncano: cuánto dinero tiene y el sexo que practica Ecoteuve.es 24/05/2019 - 9:49 2 Comentarios

La periodista de La Sexta visitó el programa 'La Resistencia' que emite #0 (Movistar+)

La periodista Ana Pastor se sentó en el programa La Resistencia y tuvo que contestar a las dos preguntas más famosas de David Broncano.

'Cuánto dinero tienes en el banco y cuánto has follado en el último mes' son las dos cuestiones más esperadas, aunque David Broncano le propuso no contestarlas si decía a qué partido iba a votar el 26M.

En un principio, Ana Pastor dijo que iba a contestar a las tres aunque, obviamente, no fue como el público hubiera esperado. "Te voy a contestar como te contestó Federer... ¡Ah, no, que a Federer no le hiciste esas preguntas!", bromeó Pastor.

¿Cuánto dinero tiene Ana Pastor?

Sobre el dinero, Pastor explicó que "todo lo que tengo lo he invertido en Newtral [productora de El Objetivo] y en dar curro a la gente". En cuanto a las elecciones, la periodista comentó que "estuve mucho tiempo sin votar" pero "en las últimas sí fui a votar".

Ana Pastor se las ingenió para responder a la famosa pregunta del sexo. "¿Conoces un programa que se emite por la mañana? Al Rojo Vivo... ¿Te dice algo el nombre?", dijo la presentadora, pareja de Antonio García Ferreras, a la pregunta del sexo.



"No me esperaba semejante giro cómico. ¿Tu respuesta a 'cuantas veces has follado en el último mes' es 'Al Rojo Vivo?", insistió Broncano. "Sí", confirmó ella.