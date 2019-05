Jorge Javier Vázquez pide "perdón" a Dakota y hace campaña por Carmena en 'Supervivientes': "Yo voto Carmena perpetua" Ecoteuve.es 24/05/2019 - 0:44 0 Comentarios

El presentador de Telecinco aprovecha el prime time para hablar de las elecciones

Jorge Javier Vázquez aprovechó la ventana de Supervivientes para hacer campaña por Manuela Carmena de cara a las elecciones del 26M.

"¿A quién vas a votar?", preguntó el presentador a Marta, la mujer de Chelo García Cortés, que se negó a decirlo. "Yo lo tengo claro. ¿Lo puedo decir? Yo voto a mi Carmena. Como dice una camiseta: Carmena perpetua", declaró.

No es la primera vez que Jorge Javier Vázquez hablar abiertamente de su voto. Ya lo hizo recientemente cuando aseguró que, además de Carmena, votaría a Iñigo Errejón para la Comunidad de Madrid.

El "perdón" de Jorge Javier a Dakota

Por otra parte, Jorge Javier Vázquez se disculpó con Dakota después de su duro enfrentamiento de la semana pasada, cuando le recordó su pasado en Hermano mayor.

"No era ni el momento ni el tono y yo te quiero pedir disculpas si te hizo daño y te hirió la frase que yo pronuncié. No te quise herir", explicó Jorge Javier.

"Si te he hecho daño, te pido disculpas. No quiero que sufras. No va a volver a suceder porque los concursantes sois sagrados. Mi relación contigo no ha cambiado y espero que sigamos teniendo una relación de amistad", concluyó.

Dakota también quiso poner de su parte tras lo sucedido hace unos días: "Te pido disculpas por mis formas".