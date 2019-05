Sale a la luz cuánto dinero recibe Raquel Bollo de la pensión de viudedad de Chiquetete Ecoteuve.es 23/05/2019 - 19:29 0 Comentarios

La tertuliana desvela la sorprendente cuantía que le ingresan tras su muerte

Sálvame se ha hecho eco este jueves de la polémica por la herencia de Chiquetete tras su muerte.

Tras escuchar unas controvertidas palabras de Carmen Gahona, Raquel Bollo se ha visto obligada a desvelar cuánto dinero recibe de la pensión de viudedad que le corresponde tras el fallecimiento del que fuera su marido. La tertuliana ha explicado además los motivos por los que ha decidido solicitar dicha remuneración.

"La pensión la pido porque me pertenece y no es lo que cuentan o, al menos, lo que a mí me han ingresado. Son 104 o 107 euros que evidentemente van para mi hija", dijo en referencia a Alma Cortés, la menor de los tres hijos que tiene Bollo con el cantante. "No me la conceden solo por ser la viuda, sino también por los papeles y las sentencias que tengo", ha explicado a sus compañeros.

La frialdad de Raquel Bollo al conocer la muerte de Chiquetete

Raquel Bollo demostró desde el primer momento una gran frialdad a la hora de valorar la muerte de Chiquetete, del que fue su segunda esposa. La tertuliana explicó el pasado mes de diciembre que no tenía "ningún tipo de sentimiento". "Mi único dolor es el que tengan mis hijos. Yo no tengo ningún sentimiento, como mis circunstancias de separación no fueron normales... Yo respeto el dolor de sus familiares, los que han estado con él, el sentimiento de mis hijos, a quienes entiendo y respeto y que mi papel como madre es estar apoyándolos y, sobre todo, el de los artistas, que lo valoren como artista"