José Luis Moreno, a Carme Chaparro: "No hagan de esto un 'Sálvame, no sean miserables" Ecoteuve.es 23/05/2019 - 19:15 0 Comentarios

El productor ha tenido una tensa conversación con la presentadora de 'Cuatro al día'

Carme Chaparro y José Luis Moreno han tenido una tensa conversación este jueves en Cuatro al día.

El empresario ha entrado por teléfono en el programa de Cuatro para hablar de las informaciones que apuntan a que habría cobrado casi dos millones de euros de más por los programas Planta 25 y De un tiempo a estar parte, de Canal 9.

Lea también: Contundente respuesta de la presentadora Lorena García a un espectador que criticó su físico tras ser madre

"No me voy a defender porque no tengo de qué defenderme. Es perfectamente absurdo y ya estamos tomando las medidas legales contra una cosa que es bastante sencilla de explicar: fue un éxito rotundo en todas las autonómicas, se cerró Canal 9 y un juez nos pidió información. Se la dimos y eso es todo", ha dicho primero.

"Ni estoy llamado, ni imputado, ni siquiera como testigo", ha seguido diciendo a lo que Chaparro le ha espetado que no es la primera vez que se hacen este tipo de acusaciones en su contra. "No voy a hacer de esto un Sálvame. Cíñase a eso. No me hable de eso porque entonces están ustedes de nuevo inflando perros, que es absolutamente inaceptable. No sean miserables, por favor", ha contestado él.

Miguel Lago denuncia que José Luis Moreno le debe dinero

Este miércoles, uno de los colaboradores de Risto Mejide acusó de impago a José Moreno. "Yo sí [he trabajado con Moreno] y aquí estamos, esperando a que llegue lo que trabajé en 2013", dijo Miguel Lago haciendo alusión a que han pasado seis años y aun no ha cobrado por el trabajo que hizo. "Yo no pierdo la esperanza".