El tema 'prohibido' de Pablo Motos y Edurne en 'El Hormiguero': "Fue culpa mía" Ecoteuve.es 23/05/2019 - 15:49 0 Comentarios

El presentador y la cantante evitan hablar de Manchester tras una vieja polémica

Una vieja polémica resuena cada vez que Edurne visita El Hormiguero tras el revuelo levantado hace unos años por unas palabras sobre la ciudad de Manchester.

Edurne acudió este miércoles a El Hormiguero para hablar de su nuevo trabajo discográfico. Como es normal, Pablo Motos también preguntó a la cantante sobre el futuro de su novio, David de Gea, portero del Manchester United.

Lea también: ¿Por qué lleva muletas Pablo Motos en 'El Hormiguero'?

"¿Te irías con él si le ofrecen un contrato en algún país lejano, como China?", preguntó Motos. "Esté donde esté, siempre le voy a apoyar porque las parejas estamos para eso. Lo importante es que él esté feliz".

Edurne a Pablo Motos: "Espero que tú me eches un cable y te portes bien"

"¿Os quedaréis mucho en Manchester?", se interesó el presentador. "No sé si estaremos mucho en Manchester y aunque lo supiera tampoco lo diría", intentó zanjar ella.



"Sí, porque la prensa deportiva es muy de poner cosas... mañana saldrá algo tuyo en la prensa deportiva seguro", apuntó Motos. "Espero que no... Espero que tú me eches un cable y te portes bien", ironizó Edurne.



"No hablaremos de Manchester, que ya hemos salido por hablar de Manchester y fue culpa mía", dijo Pablo Motos, haciendo referencia a una fuerte polémica generada hace unos años en otra visita de Edurne a El Hormiguero a cuenta de unas palabras negativas sobre esta ciudad.

Tal fue el revuelo en aquella ocasión que hasta Pablo Motos tuvo que pedir disculpas posteriormente a Edurne. "Quiero pedirte disculpas porque fui yo el que dijo que Manchester es más fea que una nevera por detrás", aseguró el presentador. "Me odia todo Manchester gracias a ti, pero nunca es tarde", respondió Edurne.