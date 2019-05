El reproche de Jorge Javier Vázquez a Isabel Pantoja: "No es la esencia de Supervivientes. No participa en las pruebas" Ecoteuve.es 23/05/2019 - 11:05 0 Comentarios

El presentador estaría dispuesto a pasar una semana con ella en 'Supervivientes'

Los espectadores de Supervivientes parece que no son los únicos que están molestos por la actitud de Isabel Pantoja en el reality.

Jorge Javier Vázquez, presentador del programa de Telecinco, también ha destacado la pasividad de la tonadillera a la hora de hacer las pruebas del concurso. Desde que comenzó el programa, ha renunciado a hacer algunas de ellas y la última fue este mismo martes.



"No creo que Pantoja sea la esencia de Supervivientes. No está participando en las pruebas", ha destacado Jorge Javier, que este miércoles vivió una noche 'loca' en Chueca.

Eso sí, el presentador ha vuelto a insistir sobre algo que hace unos días insinuó en Sálvame. "Estoy deseando irme al palafito con ella". "A la isla no quiero ir, pero una semana Yo me lo tomo como una semana de vacaciones. Voy, como poco, tomo el sol ", bromeó en la inauguración de una tienda de ropa interior masculina. "Siempre he dicho que no iría al programa pero ahora me está picando la curiosidad".