Jorge Fernández cuenta en 'La resistencia' que pilló a sus padres en pleno acto sexual: "Les dejé de hablar" Ecoteuve.es 23/05/2019 - 11:04 0 Comentarios

El presentador de 'La ruleta' fue el protagonista de la entrevista sorpresa de Quequé

Por fin, este miércoles se produjo el encuentro entre La ruleta de la suerte y La resistencia con la entrevista 'sorpresa' de Quequé a Jorge Fernández.

No es nuevo que el concurso de Antena 3 se 'cuele' en el programa de Broncano, ya que, en numerosas ocasiones el público entona sus famosos cánticos: "¡A por el bote, oé!". Y, como no podía ser de otra manera, así recibieron al 'rey de las sobremesas' que hace unas fechas cumplió 13 años con una salud de hierro.

Lea también: Piqué desvela a Broncano en La Resistencia la escandalosa fortuna que tiene: más de 95,6 millones de euros

Broncano: "Siempre pido la misma intensidad que el público de la Ruleta". "Pero, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué de repente veo un vídeo de YouTube y veo a la gente de La resistencia cantando 'a por el bote oé? Salé Piqué y lo mismo. ¿Qué coño pasa aquí si estamos en cadenas distintas?", dijo Fernández. El origen lo resolvió"Siempre pido la misma intensidad que el público de la Ruleta".

A continuación, Jorge reveló una anécdota sexual después de que un joven asistente revelara que "pilló a sus padres follando". A él le ocurrió algo parecido: "Tenía unos diez años más o menos, los escuché y estuve un mes que no hablaba. 'Pero, ¿por qué no nos hablas hijo?' Empecé a hablar a mi madre y mi padre me preguntó por qué. '¡Porque te estás follando a mi madre, qué te he visto!".

Eso sí, el presentador de Antena 3 afirmó que "solo lo escuché, si lo llego a ver me habría muerto". "Molaría que viéndolo dijeras ¡a por el bote oe!", bromeó Quequé después.