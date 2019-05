Una comensal pide a su cita de 'First Dates' que le bese sus pechos: "No lo dudé" Ecoteuve.es 12:39 - 23/05/2019 0 Comentarios

Azahara y Javier protagonizan una picante cita que terminó en el reservado

Azahara y Javier subieron la temperatura del restaurante de First Dates con una cita muy subida de tono, que acabó con tres besos muy picantes.

Ella lo tenía claro. "Tiene que estar bueno, luego tiene que ser fiel porque si está bueno y no es fiel, ¿para qué lo quiero?", explicaba a Carlos Sobera sobre su chico ideal que, por pedir, también quería que se pareciera a Jean Claude Van Damme: "Es el hombre más guapo que hay en la tierra: está fuerte, tiene un cuerpazo, se abre de piernas..."

El malagueño se quedó totalmente en shock al ver a la cordobesa que, por cierto, dejó a su anterior relación al enterarse de que él era gay. "Muy imponente. Es una chica que impacta: pelo rojo fosforito, vestido rojo, zapatos con tacones... ¡guau!". Mientras, Azahara se lamentaba: "Feo no es, pero este hombre se parece a Jean Claude Van Damme en el blanco de los ojos".

La cita se fue calentando: del tanga rojo al beso en sus pechos

Ya sentados en la mesa, Javier contó que una amiga "un poco bruja" habría adivinado que tendría una cita con una mujer cordobesa y pelirroja, como Azahara. Y ese el motivo por el que llevó una rosa roja. "Me hace juego con el pelo, el vestido, las uñas... ¡hasta el tanga rojo!", dijo ella subiendo la temperatura de la cita.

Como la velada iba viento en popa, los dos comensales quisieron pasar al reservado, donde abrieron las picantes sugerencias del programa: "Dale a tu pareja tres besos donde ella te diga". El primero fue uno muy inocente en la mejilla.

Sin embargo, los dos se vinieron arriba y ella pidió que le diera un beso en un lunar que tenía en uno de sus pechos: "No sé, dámelo aquí". "¡No lo dudé! Yo fui al pecho. Pues claro y quien no lo haga... Yo soy una persona muy activa. No tengo tabúes", dijo Javier después en la entrevista personal. El tercero fue más recatado aunque no menos erótico: en el cuello. Como no podía ser de otra forma, los dos quisieron tener una segunda cita. [VÍDEO]