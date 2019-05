El tenso enganchón entre Anabel Alonso y Juanma Rodríguez ('El Chiringuito'): "No me trates como a un tonto" Ecoteuve.es 23/05/2019 - 10:23 1 Comentario

La actriz y el tertuliano se enzarzan en Twitter por las subvenciones del Estado

Anabel Alonso y Juanma Rodríguez, tertuliano de El Chiringuito, han protagonizado una tensa discusión en redes sociales.

Todo comenzó cuando la actriz compartió en su cuenta personal de Twitter la noticia de que "el Real Madrid no tendrá que devolver 18,4 millones al Ayuntamiento de Madrid" después de una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que considera que el club no salió beneficiado de un intercambio de terrenos con la Corporación municipal en 2011, con la reforma del Estadio Santiago Bernabéu de fondo.

"Para los que me preguntan por las subvenciones", escribió Alonso en el tuit en el que compartía la información. La actriz ironizaba así con la recurrente acusación al mundo del cine de recibir demasiadas ayudas por parte del Estado.

Lea también: El dardo de Anabel Alonso al periodista Pablo Montesinos por su fichaje por el PP

Fue entonces cuando Juanma Rodríguez, tertuliano de Pedrerol en Mega, decidió responder a la intérprete: "Para los que me preguntan por el buen cine. No se hace aquí...", escribió el periodista de EsRadio desencadenando una gran discusión en la que ambos se lanzaron todo tipo de pullas. "Supongo que Almodovar, Alex de la Iglesia, Amenábar, Sorogoyen, Rodrigo Cortés, José Luis Cuerda, Trueba, Garci, Carlos Vermut, Bayona, Carlos Saura, Mario Camus, Gutiérrez Aragón, Colomo, León de Aranoa, Agustín Villaronga... Te parecen mediocres ¿Verdad patriota?", le preguntó entonces Anabel Alonso.

"Patriota, sí. Tonto, no", replicó Rodríguez al tiempo que la actriz le afirmaba que eso era una "cuestión de opiniones". "Por supuesto, ya sabes que las opiniones son como los culos, todos tenemos uno. Y la tuya sobre la noticia que afecta al Real Madrid es de un desconocimiento abisal", insistió el tertuliano mientras que la humorista afirmaba con ironía que el club "no tiene ayudas y está al día de todo".

Para los que me preguntan por las subvenciones.



El Real Madrid no tendrá que devolver 18,4 millones al Ayuntamiento de Madridhttps://t.co/Co7WhvhWGe — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) 22 de mayo de 2019

Para los que me preguntan por el buen cine.



No se hace aquí... https://t.co/SXGLZ8Zy2u — Juanma Rodríguez ???????? (@juanma_rguez) 22 de mayo de 2019

Supongo que Almodovar, Alex de la Iglesia, Amenábar, Sorogoyen, Rodrigo Cortés, Jose Luis Cuerda, Trueba, Garci, Carlos Vermut, Bayona, Carlos Saura, Mario Camus, Gutiérrez Aragón, Colomo, León de Aranoa, Agustín Villaronga...Te parecen mediocres ¿Verdad patriota? https://t.co/XKP1eWVOZJ — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) 22 de mayo de 2019

Isabel Coixet, Iciar Bollaín, Gracia Querejeta, Carla Simón, Paula Ortiz... https://t.co/XKP1eWVOZJ — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) 22 de mayo de 2019

Por supuesto, ya sabes que las opiniones son como los culos, todos tenemos uno. Y la tuya sobre la noticia que afecta al Real Madrid es de un desconocimiento abisal. https://t.co/R5A1KyLzBP — Juanma Rodríguez ???????? (@juanma_rguez) 22 de mayo de 2019

Vamos, que no tiene ayudas y está al día de todo.

Pues fenomenal.

Yo que me alegro. https://t.co/wQ0tEkf3Nj — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) 22 de mayo de 2019

"No me trates como lo que piensas que soy, o sea tonto"

La bronca se prolongó durante varios comentarios más y el polémico periodista insinuó que la queja de la actriz tenía otros intereses: "Deslizas que el Real Madrid ha cometido una ilegalidad cuando la noticia de hoy es justo toda la contraria. Si quieres que te inviten al palco, se me ocurren formas mejores de conseguirlo. Yo te puedo ayudar, Anabel. Pero injuriar por injuriar está feo", declaró.

"Tú y yo sabemos de lo que estamos hablando, Anabel. No me trates como lo que piensas que soy, o sea tonto. Pide perdón o borra el tuit y, cuando quieras, te acompaño a ver el Tour del Bernabéu", insistió Rodríguez antes de volver a atacar al séptimo arte patrio. "Me parece que hacemos mal cine, Anabel. Fíjate que ni siquiera he tocado el tema de las subvenciones. ¿Debería decir que me gusta el cine que se hace en España? Me gusta Garci, eso sí. Y algunos más de los que has citado. Pero Almodóvar es una castaña", opinó.

"Bueno, entonces algo de buen cine se hace aquí ¿no? Lo que tu has dicho es tan injusto como que yo dijera que sólo juegan bien al fútbol los extranjeros. Es falso e injusto", concluyó Alonso antes de que ambos dieran por zanjada la bronca. "Ha sido divertido discutir contigo. Hasta la próxima", escribió él. "El Tour por el Bernabéu queda pendiente", remató la cómica.

Tú y yo sabemos de lo que estamos hablando, Anabel. No me trates como lo que piensas que soy, o sea tonto. Pide perdón o borra el tuit y, cuando quieras, te acompaño a ver el Tour del Bernabéu. https://t.co/L79IkMn3TH — Juanma Rodríguez ???????? (@juanma_rguez) 22 de mayo de 2019

Igual no hablamos de lo mismo.

No considero que tenga que pedir perdón, no he menospreciado a nadie, en cambio creo que tu sí. https://t.co/7ZY1LSJdM2 — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) 22 de mayo de 2019

Bueno, entonces algo de buen cine se hace aquí ¿no?

Lo que tu has dicho es tan injusto como que yo dijera que sólo juegan bien al fútbol los extranjeros.

Es falso e injusto. — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) 22 de mayo de 2019