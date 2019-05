Antena 3 quiere poner fin a la agonía de '45 Revoluciones': acelera su final emitiendo doble capítulo Ecoteuve.es 22/05/2019 - 19:52 0 Comentarios

La serie de Bambú dirá adiós la semana que viene ¿dejando el hueco a 'Toy Boy'?

Antena 3 acelera el final de 45 Revoluciones emitiendo un doble capítulo este jueves. La serie se despedirá la semana que viene.

Nadie puede dudar que Atresmedia ha ido hasta el final con la serie de Bambú Producciones protagonizada por Carlos Cuevas, Guiomar Puerta e Iván Marcos. La ficción ha ido deambulando por el prime time hasta el punto de marcar mínimo histórico con un 2,9% y 431.000 espectadores.

Antena 3 ha optado por acelerar el final -son trece episodios- y emitir un doble capítulo para este jueves. De esta forma, 45 Revoluciones dirá adiós la semana siguiente dejando el hueco ¿para Toy Boy?

Así es el capítulo 10 de '45 Revoluciones'

Tras una redada en el local de ensayo, los grises se llevan detenido a Ignacio. Para sacarle del calabozo, Robert y Los Truenos tendrán que dar un concierto privado frente a un público al que no están acostumbrados.

Por otro lado, la relación entre Maribel y Robert ya está en boca de todos, y aunque Maribel no quiere hacer caso a los cuchicheos, no puede evitar que estos le hagan mella. Por eso hará todo lo que esté en su mano para demostrar que ha conseguido su puesto gracias a su talento y no por ser la novia de Robert.

Mientras, Guillermo trata de pasar más tiempo con el pequeño Jorge, mientras su idilio con Nines continúa.

Así es el capítulo 11 de '45 Revoluciones'

Una trágica e inesperada noticia sacude Golden y pone en peligro el futuro de la discográfica. Guillermo y Zabala tendrán que unir fuerzas de nuevo para evitar que Vidal aproveche la situación y se haga con el control de todo.

Mientras, Robert recibe una importante oferta de una discográfica de la competencia que quizás sea la solución a todos los problemas. El problema es que tendría que marcharse a Londres, y esto supondría alejarse de Guillermo y de Futura para siempre.