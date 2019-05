La rajada de Carmen Lomana sobre Cayetana Álvarez de Toledo: "Antipática, altiva y arrogante" Ecoteuve.es 22/05/2019 - 17:25 0 Comentarios

La colaboradora visita el programa de Risto Mejide para hablar de actualidad

Carmen Lomana ha visitado el plató de Todo es mentira y ha lanzado una dura crítica a Cayetana Álvarez de Toledo (PP).

Lomana ha arremetido duramente contra la política popular, a pesar de que ha reconocido que no la conoce mucho y que coincidieron en un acto de La Razón.



"Es antipática, altiva, arrogante y con una forma de hablar nefasta en un político porque no sabe enfatizar", ha dicho Carmen Lomana sobre Cayetana Álvarez de Toledo. "La oyes hablar y te pones en guardia inmediatamente".

Por otra parte, Lomana ha criticado el espectáculo que se vio este martes en el Congreso de los Diputados con las diferentes fórmulas que usaron para prometer o jurar la Constitución "por imperativo legal".



"No me gusta que se utilicen las instituciones para faltar al respeto y mentir", ha dicho. "No me gustó nada cómo lo han hecho y tampoco estoy de acuerdo de que personas que están en contra de la Constitución utilicen este medio... Esto en EEUU sería inconcebible".