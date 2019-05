La inesperada respuesta de Ara Malikian a la pregunta del sexo de Broncano: "No follo por culpa de ese niño" Ecoteuve.es 17:39 - 22/05/2019 0 Comentarios

El violinista comentó a David Broncano su problema en el programa de #0

Ara Malikian se sentó en el sofá de La resistencia y, como todos los invitados, contestó a la tradicional pregunta sobre sexo.

Según contó el violinista, la llegada de su hijo Kairo hace cuatro años supuso una alegría, pero también un estancamiento de su vida sexual con su pareja, Natalia Moreno, guionista y realizadora.

David Broncano intentó dar soluciones a 'la sequía': "Él tampoco sabe lo que está pasando", a lo que el músico respondió: "Al principio pensamos esto, pero un día nos pilló y dijo: '¿Qué está pasando?'. Le dije: 'Nada, nada... Estoy buscando un par de cosas'".

Ara Malikian: "Por culpa de ese niño ya no follo"

Dificulta bastante la situación el hecho de que el pequeño duerma en la misma cama que sus padres: "Por eso vamos al baño, a la terraza...", confesó Ara Malikian ante un atónito broncano: "O sea, por culpa de ese niño, te están viendo todos los vecinos follar cada día".

Lejos de no dar más detalles, el violinista matizó: "No, no, por culpa de ese niño cambió todo. Por culpa de se niño ya no follo", comentó entre risas.

La conversación no terminó ahí: el presentador del programa de #0 se imaginó una futura conversación entre Kairo y su padre. "Me tuviste a 'pan y agua' cinco años, cabrón". Por su parte, Ara Malikian no se cortó: "Todas las pajas que me he tenido que hacer por tu culpa, hijo".