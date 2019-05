La excusa de Violeta para justificar su corte de mangas a Jordi González en 'Supervivientes': "Iba para el Pirata Morgan" Ecoteuve.es 22/05/2019 - 11:59 0 Comentarios

La concursante pidió disculpas al presentador y a la audiencia por su gesto

Violeta Mangriñán volvió este martes a ser protagonista de Supervivientes 2019 por lo que dijo en el Tierra de Nadie.

La concursante pidió a la organización que le dejara hablar un minuto con Carlos Sobera para lanzar un importante mensaje a los espectadores del reality. La valenciana se mostró muy arrepentida del corte de mangas que dedicó el pasado domingo a Jordi González cuando este le comunicó el castigo que le había sido interpuesto.

La organización del reality, a través de la figura del Pirata Morgan (personaje creado para controlar lo que le sucede a los concursantes en la isla), obligó a Violeta a cambiarse de playa y, por tanto, distanciarse de su inseparable Fabio después de que la joven se saltara las normas del programa.

Para ello, Violeta utilizó una excusa que enseguida pusieron en duda los colaboradores del programa: "Llevo desde el domingo preocupada por una cosa. Cuando me dijeron que el Capitán Morgan me había castigado, me pareció injusto, me puse nerviosa e hice un gesto feo que iba, obviamente, para el Pirata Morgan", empezó diciendo.

"Independientemente de para quien fuese, si para el presentador, la audiencia, o Morgan, quería pedir perdón porque el gesto estuvo feo", aseguró entre lágrimas insistiendo en que "no iba para Jordi González y muchísimo menos para los espectadores".

"Quiero pedir perdón. Evidentemente no iba para Jordi, pero llevo toda la semana preocupada por si la gente pensaba que se lo había hecho a él o a la audiencia. Aunque se lo haya hecho a Morgan está feo y no volverá a ocurrir", insistió antes de que Carlos Sobera despidiera la conexión para comentar sus palabras con los tertulianos del reality. Muchos de ellos, como Hugo Paz, siguieron convencidos de que el corte de mangas iba para el presentador del debate.