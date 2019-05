Enfado por el 'favoritismo' de 'Supervivientes' con Isabel Pantoja: "¿Va a hacer alguna prueba?"

Hay una parte de la audiencia de Supervivientes que empieza a estar cansada de la actitud de Isabel Pantoja en el programa y más después de lo que ocurrió este martes.

Isabel Pantoja fue la concursante salvada de la nominación. Albert, Carlos Lozano y Chelo García Cortés se jugarán la expulsión en la gala del jueves. Y hay quien no entiende que el público haya decidido mantener a la tonadillera en el programa a pesar de que el domingo estuvo a punto de abandonar. Pantoja no tiró la toalla porque Jordi González se lo suplicó como un favor personal y ella prometió quedarse cuatro noches más.

Si la salvación de Isabel Pantoja enfadó a parte del público más lo hizo la decisión del programa de no lanzar a la cantante al agua como a sus compañeros. Hay que recordar que cada martes los cuatro nominados se suben a una plataforma sujetada por unas cuerdas. Lara Álvarez corta aquellas sogas de los supervivientes que siguen nominados. El salvado queda en pie, pero el programa le corta también la cuerda y acaba cayendo al agua por 'solidaridad'. Pues bien, esta vez no se hizo con Isabel Pantoja, que aseguraba que tenía miedo. Lara sugirió que fuese ella la que se lanzase, pero tampoco quiso. La copresentadora permitió que finalmente se sentase en la plataforma y, en ese momento ya sí, cortó la soga y cayó al mar.

Me parece que hay favoritisimo hasta el final, porque hasta para romperle la cuerda se sienta y la miman como si fuera ahí una divinidad.

A todos los salvados les han cortado la cuerda, aún suplicando que no se la cortaran que les daba miedo. Pero a Isabel Pantoja no se la cortan.



PERO NO HAY PREFERENCIAS NI FAVORITISMOS EN ABSOLUTO.



JA. #TierradeNadie4 https://t.co/v8mZlGCoaS