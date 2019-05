Critica a los Testigos de Jehová en 'First Dates' y se lleva un sonoro 'zasca': "Yo lo soy" Ecoteuve.es 22/05/2019 - 11:03 0 Comentarios

"Llamamos a tu puerta para avisarte de que el mundo se está hundiendo", dijo él

La religión terminó de estropear una cita en First Dates después de que una comensal criticara a los Testigos de Jehová y se llevara un tremendo un corte.

Que la cena entre Silvia y Miguel no iba a llegar mucho más lejos se intuía desde el principio. Primero, según dijeron ellos, por la distancia: él es de Almería y ella de Murcia (están separadas por 200 kilómetros).

Y, segundo y lo más importante, porque sus personalidades son muy, muy diferentes. Por ejemplo, sus creencias religiosas. "No practico mucho, en mi interior si", contestó ella a su pregunta.

"Sí me molesta una cosa. Me molesta que hay tipos de religión que por qué tienen que ir a tu casa a tocarte la puerta", afirmó ella a lo que él soltó "como yo". "¡No me digas!", exclamó Silvia de inmediato. "Yo soy Testigo de Jejova", certificó Miguel. "Es el antimorbo total... pero no, conmigo no. No voy a catar", dejó claro ella en la entrevista posterior.

Pero Miguel quiso explicarse: "Te digo una cosa: tú vas en un barco, se hunde y hay mucha gente que está en los camarotes. ¿Tú como persona y ser humano le tocarías en la puerta para decir que el barco se está hundiendo o te salvarías a ti misma?". "Yo salvaría a todo el mundo, hombre", espetó ella a lo que él zanjó: "Eso es lo que hacemos los Testigos de Jehová".