El 'zasca' de Pepe Rodríguez a Carlos por su soberbia en 'Masterchef': "Ganaremos Carmen o yo" Ecoteuve.es 22/05/2019 - 10:20 0 Comentarios

El concursante volvió a demostrar poca humildad en una de las pruebas del talent

Masterchef está a punto de entrar en la recta final de su séptima edición en TVE.

Al talent culinario de La 1 apenas le quedan cinco semanas para su desenlace y la tensión entre los concursantes va en aumento. En especial, en el caso de Carlos, uno de los favoritos para alzarse con la victoria pero también uno de los que más polémicas ha protagonizado por su gran competitividad en los fogones del programa.

Lea también: Los Chunguitos y Yolanda Ramos cierran el casting oficial de concursantes de Masterchef Celebrity

Si hace unas semanas el andaluz se colocaba en el centro de todas las críticas por tender una trampa a Laly, una de sus compañeras, en la gala de este martes lo ha hecho por demostrar una gran arrogancia ante las cámaras del concurso. "Aquí ganaremos o Carmen o yo", dijo antes de comenzar una de las pruebas en la que terminó siendo retratado por Pepe Rodríguez.

Los aspirantes debían cocinar un gazpacho y el juez decidió bajar los humos a Carlos con una dura crítica hacia su elaboración. "Parecen gachas. No le has echado sal, ni vinagre. ¿Eso es un gazpacho?", le preguntó con desdén en un comentario negativo al que se unió Jordi. "Es terrible", dijo el catalán mientras el concursante no aceptaba su valoración. "A mí me gusta", insistió.

Fue entonces cuando Pepe decidió soltarle un 'zasca' haciendo alarde del humor que le caracteriza. "Te voy a dar el número de un amigo que opera del paladar", bromeó. Finalmente, Carlos reconoció su error pareciendo entrar en razón: "Me han dado un buen palo".

Carlos, al borde de la expulsión en Masterchef

Al final de la noche, Carlos acabó en la zona de peligro teniendo que enfrentarse a la prueba de eliminación junto a Carmen, Teresa y Natalia. Esta última terminó siendo expulsada por no elaborar correctamente una esfera de chocolate blanco rellena. Para este reto, los aspirantes contaron con la ayuda de Santiago Segura, que volvió a cocinar en los fogones de TVE tras su paso por la última edición de Masterchef Celebrity.