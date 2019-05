Yoli y Jonathan ('GH 15') se 'tiran los tratos a la cabeza': "Eres inestable, no me aportas nada" Ecoteuve.es 19:55 - 21/05/2019 0 Comentarios

Los ex concursantes del 'reality' han tenido su reencuentro más duro

Oficialmente, se acabó el amor para Yoli y Jonathan, de GH 15. La ex pareja, ya divorciada, se ha 'tirado los trastos a la cabeza' en Mtmad.

Ha sido un encuentro de contrastes para los dos ex concursantes de GH, con una hija en común. El primer reto de este particular 'duelo' era el de aguantarse la mirada, algo que Yoli no ha podido conseguir.

La segunda prueba era un 'tag del ex', donde la 'influencer' se ha explayado: "Eres un desastre, poco cariñoso, eres inestable, influenciable, un veleta... no me aportas nada y todo me lo deterioras".

Además, la pareja ha revelado un momento muy tenso de la ruptura, en el que Yoli rompió todos los recuerdos que tenía con Jonathan: "Hiciste un espectáculo al romper nuestras fotos. Lo tengo grabado en mi mente perfectamente. Rompiste el cuadro, el jarrón de nuestra boda... lo que hiciste no es de una persona coherente y con dos dedos de frente. Para mí esos recuerdos no son para romper".

El verdadero motivo de la ruptura

Además de haberse asegurado el uno al otro que fueron fieles durante su relación y haberse dado un abrazo, también han desvelado el motivo por el que 'el amor se rompió'. Jonathan ha sido quien ha roto el hielo: "Ojalá hubiésemos nacido en la época de nuestro padres, sin redes ni móviles".

Finalmente, Jonathan ha confesado que sí volvería con ella, "aunque no está dispuesto a soportar de nuevo cosas del pasado".