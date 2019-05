Roi Méndez ('OT') enfurece a los 'eurofans': "¡No me gusta Eurovisión, lo odio!" Ecoteuve.es 16:29 - 21/05/2019 0 Comentarios

Los seguidores del festival han recordado que fue jurado en la edición pasada

Roi Méndez (OT 2017) no se había caracterizado por ser un 'triunfito' polémico, hasta que ha dado su opinión sobre Eurovisión.

El gallego ha generado controversia por sus declaraciones en un programa de Los 40 cuando abalizaron el papel de Miki en el festival: "A mí Eurovisión no me gusta", espetó mientras chocaba la mano a Dani Mateo, bajo la atónita mirada de Lola Índigo, que dijo: "Por fin lo ha dicho".

Lea también: Eurovisión 2019 | Miki apostó que sería noveno, dio a Italia como ganadora y cede el testigo a Lola Índigo para 2020

No contento con ello, lo reiteró en una ocasión más: "¡Odio Eurovisión!". Además, el conductor del espacio añadió: "Decís: 'No os gusta Eurovisión porque siempre perdéis'. ¡Pues claro!".

Los 'eurofans' tardaron poco en hacerse eco de la afirmación de Roi y le recordaron que fue jurado de España en Eurovisión 2018: "Así está el nivel", comentaba un usuario de Twitter.

Este señor fue parte del jurado profesional de España en #Eurovision el año pasado. Así está el nivel. pic.twitter.com/3qjXXmZU42 — Trencadís en YOUTUBE ?????????? (@trencadis7) 20 de mayo de 2019

Roi responde a los 'eurofans': "Me hacía ilusión por Amaia y Alfred"

Ante la oleada de críticas, el ex concursante de OT 2017 decidió subir unos cuantos 'stories' a su Instagram dando cuenta de sus declaraciones: "Siento impotencia si no lo explico".

"Lo que digo lo digo en toque de humor, pero no he mentido. No me gusta Eurovisión", ha repetido el cantante, que justificado su papel como jurado de Eurovisión: "Para ser jurado de Eurovisión, no hace falta ser 'fan'. Hace falta amar la música y tener un poco de criterio". Además, ha hecho hincapié en que le hacía ilusión "porque participaban Amaia y Alfred".