El 'patinazo' de 'Got Talent' al invitar a Pantomima Full a que concurse en su próxima edición en Telecinco 21/05/2019

Un redactor del programa de Mediaset trata al dúo cómico como anónimos

Pantomima Full ha vivido este lunes una situación de lo más cómica que han querido compartir con sus seguidores.

El dúo cómico formado por Rober Bodegas y Alberto Casado ha logrado volver a hacerse un hueco en el mundo de la comedia tras su paso por aquel mítico Sé lo que hicisteis... de La Sexta en el que se dieron a conocer. El éxito de sus vídeos en redes sociales les ha valido para que hayan sido fichados como colaboradores de Broncano en La Resistencia o como presentadores de Comedy Central News tras la salida de Antonio Castelo.

Sin embargo, parece que hay gente que todavía no los tiene muy ubicados. Este es el caso de un redactor de Got Talent, que contactó con ellos -considerándolos "artistas emergentes o no tan emergentes"- para que participaran en el programa.

"He visto vuestros trabajos en Instagram y me han parecido muy ingeniosos y divertidos. Me gustaría mucho hablar con vosotros para invitaros a participar en Got Talent 5ª temporada", empieza el correo electrónico que han compartido los humoristas en sus redes sociales.

"Nuestro programa es líder de audiencia en su franja horaria y creemos que siempre es una buenísima promoción para artistas emergentes y no tan emergentes", continúan explicando lo positivo que sería para ellos su participación en el concurso. Cabe recordar, que el formato de Mediaset da visibilidad a artistas de todas las disciplinas que no sean conocidos por el gran público.

Rober Bodegas y Alberto Casado han respondido con ironía a la propuesta del talent de Telecinco: "Ir a que nos evalúe Risto", han bromeado su cuenta oficial de Twitter, donde han recibido cientos de respuestas de sus fans con algunos carteles que utilizan en sus vídeos. "Desesperado", "Rumbo a la cima" o "En su cabeza era espectacular" son algunos de ellos.