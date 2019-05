La reacción de una comensal al saber que su pareja en 'First Dates' había sido actor porno Ecoteuve.es 21/05/2019 - 11:22 0 Comentarios

Álvaro contó a Paula que había hecho "cine para adultos" durante seis meses

Paula y Álvaro, dos comensales de First Dates, protagonizaron una velada subida de tono en el restaurante de Carlos Sobera.

Como en muchas otras citas, el tema del sexo subió la temperatura. ¿Tendrías una relación abierta?", preguntó ella a lo que él dijo: "Depende. Si estoy muy enamorado, no. Una cosa es estar enamorado y otra cosa es ir poco a poco. No sé si me explico".

Lea también: La "sequía" sexual de Jorge Javier: "Hace dos meses y medio que no lo hago"

"La verdad que contigo no. Pero yo ya me estoy enamorando", continuó explicando Álvaro para intentar camelar a su compañera de First Dates, muy reacia a compartir pareja: "Si a ti te gusta una persona, tú solo tienes ojos para esa persona. No veo bien que estés con una y con otras".

A continuación, vino la siguiente bomba: "A mí me gusta el BDSM". "¿Qué?", preguntó ella a lo que él aclaró: "El sado. ¿Sabes lo qué es? Lo de dominación y estas cosas". "¿Qué te crees que yo soy 50 sombras de Grey o algo?", volvió a decir Paula a lo que él espetó: "50 sombras de Álvaro Cristian". "Pues a mí no me va nada. De estas cosas no me gustan hablar", zanjó ella.

Un comensal, en 'First Dates': "He hecho cine para adultos"

"Te veo muy cortada en ese aspecto", siguió diciendo él a lo que ella afirmó: "Pues claro que lo soy. A mí no me gusta hablar de esas cosas, ni hacerlas tampoco". "A mí a Paula me gustaría enseñarle a practicar 'seso' porque es una cosa muy divertida y en pareja es precioso. Es un intercambio de emociones, de amor... Es la forma que tiene una pareja de expresar que se quiere".

Por último, la confesión del muchacho provocó que a Paula se le 'atragantara' el postre: "Te quería contar una cosa... yo he hecho cine para adultos". "¡Lo juras?", soltó ella sin dar crédito. "¿En serio? ¿Pero lo has hecho muchas veces? ¿No te da vergüenza?" "Seis meses. Siempre me ha gustado y me llama la atención el tema. Me gustaba que me mirasen", respondió. "Me estoy quedando loca".