Toñi Moreno y María Teresa Campos: el reencuentro con más morbo que se verá en televisión

La veterana comunicadora, fuera de Mediaset, reaparecerá en Canal Sur

Toñi Moreno y María Teresa Campos protagonizarán muy pronto una de las imágenes de más morbo en televisión.

María Teresa Campos, ya fuera de Mediaset, acudirá a Canal Sur para ser entrevistada por Toñi Moreno en el programa que esta última conduce cada semana en prime time. Un año de tu vida repasará el tiempo en que la veterana comunicadora estuvo trabajando con Jesús Hermida, según Lecturas.

Sin embargo, el encuentro de Toñi Moreno y María Teresa Campos no es un cara a cara cualquiera. La primera trabajó a las órdenes de la segunda en Antena 3 y siempre ha dicho que es su "maestra". Sin embargo, la relación no siempre ha sido del todo buena, y no solo por aquella recordada anécdota del día que María Teresa Campos lanzó un zapato a Toñi Moreno.



Toñi Moreno ocupó la franja en la que se había emitido '¡Qué tiempo tan feliz!'

El fichaje de Moreno por Mediaset para presentar Viva la vida en el horario que ocupaba Qué tiempo tan feliz parece que no fue bien acogido por María Teresa Campos. De hecho, la comunicadora llegó a decir en una entrevista con Risto Mejide que los fines de semana por la tarde "veía películas" y no el programa de Toñi Moreno.

Aquella pulla fue contestada por Moreno días después con un comentario a su equipo: "Los colaboradores tenéis que traer más noticias y más exclusivas para que Teresa deje de ver películas y vea este programa..."

Toñi Moreno llegó a explicar cómo se había fraguado su fichaje por Mediaset. "No siento que haya venido a sustituir a nadie porque su programa acabó, hubo meses sin programa, y luego llegó este programa. Me llamaron a mí y me dieron la oportunidad, estoy súper agradecida", comentó. Eso sí: "Hubiera preferido hacer otro horario para que estuvieras tranquila".

