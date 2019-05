La "sequía" sexual de Jorge Javier: "Hace dos meses y medio que no lo hago" Ecoteuve.es 20/05/2019 - 17:55 0 Comentarios

El presentador de 'Supervivientes' confiesa que no tiene ganas y su descontento a las app para ligar

Jorge Javier tiene motivos para sonreír... o no. El presentador ya está totalmente recuperado del ictus que sufrió hace un par de meses y cosecha un nuevo éxito profesional con Supervivientes, con la inestimable ayuda de Isabel Pantoja, con quien se ha reconciliado después de años sin hablarse.

Si hace unas semanas, el catalán se sinceró con Bertín Osborne, ahora lo ha hecho en su blog de Lecturas, donde acostumbra a ser muy sincero y a desvelar los detalles de su vida personal. En esta ocasión, Vázquez afirma que está en "época de sequía" sexual.

"Llevo tanto tiempo sin practicar sexo que la próxima vez que lo haga estoy convencido de que sentiré la ilusión del virgen. Pongamos que hace dos meses y medio que no lo hago, semana arriba semana abajo. ¿Estoy que me subo por las paredes? Sinceramente no", empieza escribiendo.

Los motivos de la "sequía" de Jorge Javier en el sexo

Y es que Jorge Javier reconoce que ha perdido el apetito sexual: "Me siento muy tranquilo porque, como no tengo ganas, no me invade la ansiedad pensando cuándo y dónde conseguiré atrapar un caballero". Y añade: "He perdido la práctica y ya no sé cómo se resuelven esas cosas".

Por otra parte, el catalán confiesa su descontento hacia las aplicaciones para ligar: "Hace bastante que enterré definitivamente el Grindr porque me hacía perder mucho tiempo. Pasaba minutos y minutos muertos viendo fotografías o enredándome en conversaciones que no llevaban a ninguna parte". Por último, dice que, por ahora, no ha llegado el momento de "salir de caza" a las discotecas: "Todavía me molestan los ruidos"