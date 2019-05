La sobrecogedora historia de Jorge, el ganador de 'Bake Off': "Mi hijo vino con problemitas" Ecoteuve.es 15:30 - 20/05/2019 0 Comentarios

El vencedor del 'talent' de repostería contó su historia personal tras ser premiado

Bake off ya tiene ganador de su primera edición: Jorge, un enfermero uruguayo de 35 años, se alzó con el premio en una final marcada por las lágrimas y la emoción. El ganador, al conocer la noticia, decidió dar a conocer su historia personal.

Ya en el vídeo de presentación, contó que hace tres años nació "la personita más maravillosa que existe", es decir, su hijo. No obstante, aseguró que "vino con unos problemitas de salud": "Me juré que si salía adelante, iba a cambiar mi vida de forma radical y, por suerte, se solucionó".

Lea también: Carlos Maldonado ('Masterchef 3'): "Los programas de cocina dignifican la profesión"

Con el pretexto de cambiar definitivamente el rumbo de su vida, Jorge se presentó a Bake off con un objetivo: utilizar el premio de 50.000 euros en montar su propio obrador.

Jorge: "Entré con la autoestima un poco baja"

Tan pronto como Jesús Vázquez pronunció el nombre del ganador, Jorge se echó a llorar y abrazó a los miembros del jurado, que acabaron también por romperse, en especial Betina Montagne.

"Gracias por haberme dado la oportunidad. Ha sido duro. Me llevo no solo lo que he aprendido de repostería... Entré con la autoestima un poco baja", dijo, antes de que se le volviera a quebrar la voz.

Finalmente, Jorge hizo un balance muy positivo de su paso por el concurso: "Me voy confiando en mí y creyendo que las cosas con lucha y con entrega se consiguen, y bueno, que esto es un comienzo, también".