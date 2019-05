Ada Colau se lleva un 'zasca' de Cristina Pardo por su forma de esquivar las preguntas: "¡Qué mala suerte tengo con usted...!" Ecoteuve.es 20/05/2019 - 13:22 0 Comentarios

La candidata a la alcaldía de Barcelona dijo no haber visto dos momentos polémicos de la campaña

Cristina Pardo entrevistó este domingo a Ada Colau, a través de una conexión en directo, en Liarla Pardo (La Sexta). La presentadora preguntó a la candidata a la alcaldía de Barcelona por dos cuestiones de actualidad pero, sorprendentemente, la política no había visto las imágenes de de ninguna de ellas a pesar de que han acaparado titulares durante los últimos días.

En primer lugar, Cristina Pardo preguntó por el escrache que el pasado 15 de mayo sufrió Begoña Villacís, embarazada de nueve meses. "No puedo ver las imágenes porque no tengo pantalla delante y no las he visto...", se excusó Colau. "Diría que a una mujer embarazada siempre hay que respetarla, pero que haya protestas ciudadanas pacíficas, nos pasa a todos los que nos dedicamos a la política. Porque estamos para que se nos exijan las cosas", comentó. "Entra dentro de la normalidad democrática".

Cristina Pardo tampoco tuvo suerte cuando preguntó a Colau sobre el ataque con huevos que había recibido Marta Sánchez en Badalona. "Tampoco he visto las imágenes porque no tengo ninguna pantalla delante... En general diría que hay que respetar la libertad de expresión de una cantante y de cualquiera".

Que una política como Ada Colau no hubiese visto ninguno de esos dos polémicos momentos sorprendió a Cristina Pardo. "¡Qué mala suerte tengo con usted! Con lo tuitera que es usted, le pongo dos momentos polémicos y resulta que no ha visto ninguno...", espetó.