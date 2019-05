Emma García para los pies a Kike Calleja por un comentario sobre Sofía Suescun Ecoteuve.es 20/05/2019 - 12:16 0 Comentarios

La presentadora riñe al colaborador por unas palabras que dijo en 'Viva la vida'

Emma García y Kike Calleja protagonizaron un momento bastante tenso en Viva la vida con motivo de una entrevista a Alejandro Albalá, que visitó el programa de las tardes del fin de semana de Telecinco.

"Tú que tienes tantos amigos dentro del mundo del fútbol, ¿Cómo puedes estar enamorado de una mujer como Sofía [Suescun] después de las cosas que te dicen tus amigos dentro de los campos de fútbol?", preguntó Kike Calleja.

"Es un comentario que no me gusta nada", saltó Emma García. "Que cuenten las cosas que le han contado", siguió Kike. "A veces no tienen que tener culpa los futbolistas. Hay actitudes de gente que son criticables", añadió.



El enfado de Emma García fue en aumento: "Es que me da igual que sean futbolistas o no futbolistas, que siempre nos vamos a lo mismo. Que los futbolistas parece que tienen derecho a hacer ciertas cosas ¡No me da la gana!". "Esto es cosa de dos, llámense futbolistas o llámense presentadores o directores", concluyó presentadora de Viva la vida.