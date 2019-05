El gran 'zasca' de Isa Pantoja a Kiko Rivera en 'Supervivientes' que confirma la guerra entre ellos Ecoteuve.es 20/05/2019 - 11:25 0 Comentarios

Chabelita mete un corte al DJ por sus críticas a su amiga Aneth Style

La guerra entre Kiko Rivera y Chabelita está más abierta que nunca. El pasado jueves, el DJ acudió como defensor de su madre al plató de Supervivientes 2019, donde lanzó unas duras palabras contra Aneth Style, la mejor amiga de su hermana que terminó convirtiéndose en la segunda expulsada de la edición.

El hijo mayor de Isabel Pantoja insistió en mostrar su desconfianza hacia Aneth, la que según su criterio, no estaba siendo una buena influencia para la tonadillera en la isla del reality. Tres días después, Chabelita tuvo la oportunidad de responder a su hermano ante las cámaras del debate presentado por Jordi González.

"Ya que no nos hablamos y la comunicación entre nosotros parece que será únicamente en los platós. Desde aquí quiero preguntarle qué le ha hecho Aneth a él o a mi madre", empezó diciendo Isa con un gran enfado. La cosa no quedó ahí y la joven terminó lanzando un gran 'zasca' a su hermano.

"Confiaré en ella hasta el día en que alguien me demuestre lo contrario. Es amiga mía y de mi madre, y él lo sabe perfectamente. No sé por qué dice eso. Aneth es una persona que, de primeras cae mal. Lo acepto. Pero mis amigos nunca me han traicionado, elijo bastante bien a mis amistades. No es algo que pueda decir él", concluyó con dureza la joven.