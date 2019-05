Isabel Pantoja amenaza con abandonar pero Jordi González lo evita con una súplica desesperada Ecoteuve.es 19/05/2019 - 22:32 0 Comentarios

"No puedo. Lo siento. He sido valiente para otras cosas pero para esto no"

Supervivientes ha estado a punto de perder a Isabel Pantoja. La cantante ha amagado este domingo con dejar el programa. Lo tenía decidido, pero una súplica desesperada de Jordi González lo ha frenado.

"No merezco estar aquí, me ha superado esto. Estoy mal, si no no lo haría. No puedo. Lo siento. He sido valiente para otras cosas pero para esto no", ha dicho Isabel Pantoja.

Jordi González ha intentado convencer a la artista con muchísimo tacto, nada que ver con la actitud con las Azúcar Moreno. "Estás nominada, espera al jueves porque igual la audiencia te expulsa. Quédate cuatro días. ¿Qué son cuatro noches más para una persona que ha vivido experiencias mucho más duras?", ha dicho mientras Isabel se derrumbaba.

"Te deberé un favor si te quedas", ha suplicado González. "Venga, vale", ha respondido la cantante, que tenía un pie fuera del programa. "Estoy muy aliviado porque queremos que siga un poco más. Le debo un favor", ha confirmado el presentador.