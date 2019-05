Belén Esteban lanza un 'zasca' a Lydia Lozano en 'Sábado Deluxe': "¿A ti no te han protegido en esta cadena?" Ecoteuve.es 19/05/2019 - 16:32 0 Comentarios

Las colaboradoras de Sálvame se enzarzaron en una discusión acausa de Terelu

Las colaboradoras de Sálvame se enzarzaron en Sábado Deluxe todo ello motivado por la marcha de Terelu. Los colaboradores del programa se sometieron al famoso 'polideluxe' que lejos de acercar posturas lo que hizo es alejarlas, sobre todo en el caso de Lydia Lozano y Belén Esteban.

La salida definitiva y sin precedentes de Terelu Campos de Sálvame dio mucho de qué hablar principalmente en el programa de este sábado en el Deluxe. Conchita les hizo pasar por la prueba del polígrafo para saber sus veraderas reflexiones acerca de la marcha de Terelu.

Cuando a Lydia Lozano le preguntaron si sentía que la cadena había protegido más a Terelu Campos y esta dijo que sí su afirmación desató una tormenta en plató. "¿A ti nunca te han protegido en esta cadena?", le preguntó Belén Esteban a la periodista. "¿Por qué tengo que contestar a eso? ¡yo contesto a lo que me han hecho en el poli!", le contestó Lydia visiblemente enfadada.

"¡A mí se me ha protegido! Yo he dado mucho, me he metido mucho en el barro pero yo reconozco que a mí se me ha protegido mucho", comenzó a decir Esteban. Para añadir que a "Lydia, ¡también!".