El padre de Dakota a Jorge Javier Vázquez en 'Sábado Deluxe': "Tu comentario hacia mi hija no fue oportuno"

Dakota y Jorge Javier Vázquez protagonizaron uno de los momentos más tensos en 'Supervivientes'

En la gala de este jueves en Supervivientes se vivió uno de los momentos más tensos en lo que llevamos de esta edición. Jorge Javier dedicó un desafortunado comentario hacia Dakota que no gustó a los espectadores ni a su familia. Francisco Tarrega, el padre de Dakota, estuvo en Sábado Deluxe para hablar de lo sucedido.

Con caras de circunstancia Jorge Javier y el padre de Dakota se sentaron frente a frente para aclarar las palabras y la actitud tanto del presentador como de la concursante. Vázquez agradeció el comportamiento que tuvo Francisco ante el enfrentamiento nada más comenzar el encuentro.

"Me sirvió de mucho tu templanza en aquel momento", dijo Jorge Javier. El padre de Dakota confesó que "fue un momento desafortunado" y que le hizo sentir "mal", pero que "somos humanos. Y reconoció que el presentador era una "gran persona" y un "buen locutor".

Respecto al desafortunado comentario de Jorge Javier, el presentador sostuvo que: "Para mí fue un comentario de humor negro, con eso no intento desprestigiar a Dakota ni criminalizar su paso por ese programa ni que es un ser inferior. Intenté poner una nota de humor", reveló Vázquez.

"Estamos en un programa de televisión y en un concurso, televisamente, no todos los concursantes son iguales. No es lo mismo Isabel Pantoja que Dakota, al menos hoy. Eso no son favoritismos", aclaró Jorge Javier al padre de Dakota. Y añadió que contra Dakota no tenía nada: ""Pero como presentador de televisión sé lo que significa tener a Messi en un partido de Champions y eso hay que aprovecharlo, pero no es favoritismo", agregó.