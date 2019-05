Dakota, destrozada tras el desafortunado comentario de Jorge Javier Vázquez y su padre sale en su defensa: "No es nada justo" Ecoteuve.es 16:38 - 18/05/2019 0 Comentarios

La concursante llegó cabizbaja y sin ganas a la isla tras la celebración de la gala

Dakota vivió este jueves una de las peores galas de Supervivientes hasta ahora. La concursante tuvo un encontronazo con Jorge Javier Vázquez que le está pasando factura en la isla. La supervivientes regresó a la playa tras la gala cabizbaja y sin ánimos.

Nada más llegar a la isla Carlos Lozano propuso a la concursante que cenase lo que quisiera, pero Dakota se opuso asegurando que quería nada. "¡Cómo no quieres nada! Ya verás ahora", intentó animar Lozano a una cabizbaja Dakota.

Con lágrimas en los ojos confesó que le daba "igual la cena", pero sus compañeros insistían en subirle el ánimo a la exparticipante de Hermano Mayor. Pese a ello, Dakota continuó ensimismada y callada durante la degustación de las frutas.

El padre de Dakota sale en su defensa

El padre de la concursante, Francisco Tarraga se encontraba en plató cuando Jorge Javier lanzó un comentario desafortunado hacia Dakota al denunciar los privilegios de Isabel Pantoja en el reality.

Con todo ello, Francisco publicó un días tras la disputa sus reflexiones sobre el incidente. "Agradezco vuestros comentarios y apoyos. Como padre me quedé super mal, ya no por mi principalmente por hija", rezaban algunas líneas del mensaje. El padre de Dakota afirmó que su hija había sido clara, sincera y directa y "no es nada justo este nivel de diferencias con el resto de concursantes".