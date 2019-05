Marta Sánchez, 'obligada' a abandonar un concierto por lanzamiento de huevos Ecoteuve.es 15:08 - 18/05/2019 0 Comentarios

La cantante ha vivido uno de sus peores momentos tensos en su carrera musical

Este viernes Marta Sánchez se ha visto 'obligada' a abandonar un concierto en Badalona cuando unos individuos comenzaron a lanzarle huevos en pleno escenario. El concierto celebrado en el Parque del Centenario, con motivo de las Fiestas de Mayo de Badalona y coincidiendo con el Día Mundial contra la Homofobia también contó con las actuaciones de Ruth Lorenzo y Famous.

Marta Sánchez estaba cantando cuando comenzaron a lloverle huevos desde las primeras filas del escenario. Los huevos no alcanzaron a la cantante que ante el incidente decidió marcharse del escenario: "¡Me voy!", profirió.

Tras lo ocurrido inmediatamente se apagaron las luces y el equipo que se encontraba con la artista decidió recoger sus cosas y abandonar las instalaciones. Álex Pastor, el alcalde socialista de la localidad, ha publicado un tuit en el que ha denunciado lo ocurrido: "Acabamos de vivir una vergüenza en el convierto contra la #LGTBIfobia. Todo iba genial, hasta que algunos indeseables han lanzado huevos poniendo en peligro a los artistas. La intolerancia y los extremismos de algunos retrógrados es justo lo que tenemos que combatir. #Badalona", rezaba el tuit.

???? Acabamos de vivir una vergüenza en el concierto contra la #LGTBIfobia. Todo iba genial, hasta que algunos indeseables han lanzado huevos poniendo en peligro a los artistas. La intolerancia y los extremismos de algunos retrógrados es justo lo que tenemos que combatir. #Badalona pic.twitter.com/XUgL7FQujv — Álex Pastor /?? (@AlcaldePastor) 17 de mayo de 2019

No solo el alcalde socialista se ha manifestado, también lo ha hecho Xavier García Albiol, candidato del PP a la localidad: "Me parece inadmisible lo ocurrido ayer en #badalona. No recuerdo en la cuidad haber vivido un espectáculo igual. Si se confirma que han sido miembros de las juventudes de la CUP, el PSC debería reflexionar, una vez más, sobre a quién "regaló" la alcaldía de Badalona en 2015".