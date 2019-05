La cita más paranormal jamás recordada en 'First Dates': "¿No crees en la reencarnación?" Ecoteuve.es 14:26 - 18/05/2019 0 Comentarios

Lara confesó ser seguidora de las ciencias oscuras y haber tenido "viajes astrales"

En First Dates se han vivido todo tipo de citas, pero las citas paranormales siempre suponen una acepción en el programa que conduce Carlos Sobera. Lara confesó ser espiritual y haber tenido "experiencias astrales", un hecho que no pasó desapercibido a su cita.

Lara confesó haber tenido "viajes astrales y experiencias con seres, tanto yo como mi familia". La comensal confesó ser fiel seguidora de las ciencias oscuras, por el contrario Pablo le declaró que era religioso.

"Mi familia es religiosa y me han guiado por el camino", le comentó Pablo sincero. Lara entre risas le dijo que a ella no le habían llevado por el buen camino y su cita bromeó amagando con dejar la velada. Aunque aparentemente los comensal parecían que no tenían nada en común los dos se mostraron abiertos en conocerse pese a sus diferencias.

"Entonces, ¿no crees nada del universo ni crees nada del más allá, de otra vida?". le preguntó intrigada Lara a Pablo. Ante el silencio, Lara quiso saber si el joven había vivido "cosas paranormales", pero Pablo negó vivir estas experiencias.

Pese a la negativa de Pablo, la comensal seguó insistiendo: "¿No crees en la reencarnación?". El joven contestó sin tapujos las preguntas negando la vivencia de ellas. Aún así, los comensales decidieron darse una segunda oportunidad para seguir compartiendo sus conocimientos religiosos y paranormales.