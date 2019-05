María Jímenez concede su entrevista más sincera en 'Mi casa es la tuya': "Todo tiene solución menos la muerte" Ecoteuve.es 11:03 - 18/05/2019 0 Comentarios

La artista se abrió en canal y no pudo evitar emocionarse al hablar sobre la muerte de su hija

María Jiménez estuvo en el programa de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya, para conocer todos sus secretos profesiones y familiares. La cantante se abrió en canal confesando la dura vida que tuvo.

En la entrevista de la cantante tuvo cabida todo tipo de temas. María Jiménez contó su "malestar diario" con Pepe Sancho al que tuvo que alejar de su hijo por "lo malamente que vivía la pareja". La anfitriona no quiso tampoco dedicar a penas tiempo a hablar sobre el matrimonio durante más de 20 años que vivió junto con su exmarido.

Actualmente, la artista es noticia debido a su delicado estado de salud coincidiendo con la emisión de la entrevista que tenía preparada Telecinco. No solo habló sobre su matrimonio, también lo hizo sobre la muerte de su hija.

"Ella tenía los billetes de tren y la llevó Pepe a la estación. Estaba esperando a unos amigos que venían de la Sierra. A la una y media de la madrugada me llamó la Guardia Civil para darme la noticia y yo les dije que no, que mi hija iba en tren. Ellos me dijeron que iba en coche", relató la artista visiblemente emocionada.

Bertín Osborne aprovechó la entrevista para contar su pasión por la cantante: "Yo te iba a ver a ti, cuando tenía 18 años, te iba a ver a Los Gallos y nos sentábamos en el piso de arriba donde estaban vuestras madres a veros", comentó el presentador. Y añadió que Jiménez era "muy erótica" y "tenía que saberlo".

Buena acogida en redes sociales

Las redes sociales se llenaron de mensajes positivos sobre la entrevista a María Jiménez. Los espectadores admiraron las palabras de la artista y su ímpetu por seguir adelante pese a las adversidades.

María Jiménez demostró su lado más humano y familiar ante más de 2.000.000 de espectadores. Sus anécdotas sobre la vida dejaron que los espectadores se engancharan a su entrevista. Y como ella relató: "Nunca he tenido problemas. He tenido soluciones. Los problemas son para los que se los crean. Todo tiene solución, menos la muerte", confesó.

