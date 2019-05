El comentario de Lola Índigo en 'El Hormiguero' que indignó a las redes sociales: "¿Qué esperabais?" Ecoteuve.es 17:05 - 17/05/2019 0 Comentarios

La cantante acudió al programa de Pablo Motos para presentar su primer álbum

Lola Índigo acudió a El Hormiguero para presentar el primer disco en su carrera musical: Akelarre. Durante la entrevista con Pablo Motos la exconcursante de OT dejó un comentario sobre los extraterrestres que fue muy comentado en las redes sociales.

La exconcursante de Operación Triunfo tiene éxitos como Mala Bruja. Precisamente en su nuevo álbum, que sale a la venta este viernes, hay numerosas referencias a las brujas y Pablo Motos aprovechó la ocasión para preguntarle sobre ello.

Lea también: Tensión en la llamada de El hormiguero: llaman estúpido valenciano a Pablo Motos

"Desde pequeña todo lo oculto me ha llamado muchísimo la atención, para mí la vida no tendría sentido si no tuviese algo sobrenatural", explicó la cantante. A lo que Pablo Motos le contestó que "el conocimiento humano tiene un límite, pero no creo en este tipo de cosas como los extraterrestres y tal".

Ante la afirmación de Motos, Índigo no pudo contenerse y respondió: "¡Pero cómo no va a haber extraterrestres!" si no, ¿cómo explicas que las pirámide sean todas iguales?". Dicho comentario no pasó desapercibido en las redes sociales que criticaron la afirmación de la exconcursante de Operación Triunfo.

Lola Índigo más tarde en Twitter sostuvo su afirmación y respondió a los comentarios alegando que su disco habla de brujas y aquelarres, dejando claro no iba a deshacerse de declaración.

anoche dije en prime time que las pirámides las hicieron los extraterrestres, pero tengo un disco que va de brujas y akelarres a ver ¿QUE ESPERABAIS? — Lola Indigo (@lolaindigomusic) 17 de mayo de 2019

Lola Índigo acaba de decir que puede que las pirámides fueran construidas por extraterrestres? pic.twitter.com/UsrQxDjE37 — Lau (@unagunterinamas) 16 de mayo de 2019

Acaba de decir Miriam en Prime Time que los extraterrestres hicieron las pirámides. Está muy bien lo de educar en el feminismo, pero lo de educar en la ciencia y la historia tampoco estaría mal #LolaÍndigoEH — ???????????????????????? ???????????????? (@Adriangallardoo) 16 de mayo de 2019