Una comensal se queda en shock por las dilataciones de su cita en 'First Dates': "Me han echado para atrás"

Durante la cena, a Iván se le despegó la pegatina que escondía en la oreja su 'secreto'

First Dates abrió una vez más las puertas de su restaurante para que los comensales buscaran a su media naranja. Entre ellos Iván que escondía un secreto que, sin querer, quedó al descubierto de Saray.

En primer lugar, Iván contó Carlos Sobera que llevaba pegadas las dilataciones en las orejas para que no se apreciaran: "Trabajo de conserje y me las pongo así. Además, también quiero conocer a la chica, a ver si es tan pintas como yo".

Después, ya una vez en la mesa, el joven sufrió un imprevisto: "¡Uy! se me ha despegado la oreja", dijo el comensal sorprendido. Saray directamente se quedó en schock.

Así pues, Iván no le quedó más remedio que enseñarle cómo realmente es y ante la atenta mirada de ella despegó la otra oreja mostrando sus dilataciones . "Me he quedado flipando. No me lo esperaba para nada, las dilataciones tan grandes... Me han echado un poco para atrás la verdad.

Iván se excusó: "Maldita pegatina me ha jodido la sorpresa. Pues esta es mi cara de verdad", dijo el joven a Saray. Los tatuajes de Iván ya sorprendieron a su cita, pero las dilataciones acabaron por asombrar a Saray. Pese a ello la comensal sí quiso tener una segunda cita, pero por el contrario Iván desestimó la idea porque su "ritmo de vida fiestero no encaja conmigo".